Altınordu destanı

TFF 1. Lig Play-Off yarı finalinde 1-0'ın rövanşında Altınordu, deplasmanda Samsunspor ile 2-2 berabere kalarak finalde Altay'ın rakibi oldu. 4. dakikada Recep'in ara pasında Ahmet İlhan Özek'in aşırtma vuruşu kaleci Nurullah'a çarpıp kornere çıktı. 14'te sol çaprazda topla buluşan Hamroun'un şutu üst direkten oyun alanına geri döndü. 32'de Ufuk'un soldan ortasında topla buluşan Metehan düzgün bir şutla takımını öne geçirdi: 0-1. 38'de Hamroun'un pasında Gökhan Karadeniz'in sert şutunu kaleci Erhan çeldi. 55'te Erkam'ın sağdan yaptığı ortada Yasin'in şutunu kaleci Erhan güçlükle kontrol etti. VAR'dan gelen penaltı kararı sonrası Nadir penaltıyı gole çevirdi: 1-1.

KARŞILIKLI GOLLER

57'de Coureur'un sol çaprazdan uzak direğe vurduğu şutu kaleci Erhan parmaklarının ucuyla kornere çeldi. 71'de Altınordu'nun kullandığı kornerde Enis'in kafa şutunu kaleci Nurullah kurtardı. 82'de İlyas'ın kullandığı kornerde kaleci Erhan'ın elinden kaçırdığı topu Yasin filelere yolladı: 2-1. 90+6'da kaleci Nurullah'ın da gol atmak için ileri çıktığı anda Enis Destan meşin yuvarlağı orta sahadan filelere yolladı ve skoru belirledi: 2-2.

ENİS DESTAN'DAN MÜTHİŞ GOL

ALTINORDU'NUN altyapısından bu sezon Türk sporuna kazandırdığı ve şimdiden Türkiye ve Avrupa'da bir çok dev kulübü peşine takan Enis Destan, Samsunspor önünde güzel oyununu harika bir golle süsledi. Geride kalan sezonda 26 karşılaşmada 12 gol atarak takımının başarısında pay sahibi olan Enis, samsun önünde de yıldızını parlattı. Enis 90+7. dakikada yaklaşık 60 metreden kalecinin önde olduğunu görüp harika bir gol attı.

SEYİRCİ ALINDI

TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final rövanş mücadelesi olan Samsunspor- Altınordu maçında dün stadyuma seyirci alındı. Maçtan saatler önce Yeni Samsun Stadı'na gelen kırmızıbeyazlılar mücadeleye dakikalar kala tribündeki yerini aldı. Pandemi önlemlerinden dolayı bu sezon seyircisiz oynanan karşılaşmalarda dün çok sayıda taraftarın tribünde yerini alması büyük şaşkınlık yarattı.

EROĞLU'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Play-Off ilk maçında sahaya sürdüğü ilk 11'den tek değişiklik yaptı. Eroğlu rövanş mücadelesinde genç forvet Enis Destan'ı yedek soyundurdu. Deneyimli teknik adam kritik mücadelede Ufuk Budak'a 11'de şans verdi.

HÜSAMETTİN CEZALIYDI

İzmir'deki maçta sakatlanarak oyundan çıkan Ahmet İlhan ise yoğun bir tedavinin ardından dün takımdaki yerini aldı. Altınordu'da İzmir'de oynana maçta kırmızı kart gören Hüsamettin Yener dün oynana kritik maçta forma giyemedi. Direkt kırmızı kart gören Hüsamettin'e federasyon 1 maç ceza verdi.

PLAY-OFF'TA İZMİR FİNALİ

TFF 1. Lig Play-Off yarı finalinde rakiplerini mağlup eden İzmir temsilcileri Altay ile Altınordu, 26 Mayıs Çarşamba günü Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecek. Altay 18 yıldır, Altınordu ise 51 yıldır Süper Lig'de yer almıyor.İzmir'in en son 2002-2003'te Altay ve Göztepe olmak üzere 2 takımla yer aldığı Süper Lig'de 2021- 2022 sezonunda da iki İzmir temsilcisi yer alacak.