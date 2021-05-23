Harikasın büyük Altay

TFF 1. Lig Play-Off yarı finalinde 3-2'nin rövanşında Altay, deplasmanda İstanbulspor'u tek golle geçerek adını finale yazdırdı ve altınordu'nun rakibi oldu: 0-1. 10. dakikada sol taraftan Regattin'in içeri çevirdiği topa kale önünde Paixao'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Alperen'de kaldı. 49'da Levent Ayçiçek'in sağ köşeden kullandığı kornerde kale önünde Wellington'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 56'da ceza sahası içi sağ çaprazından Abazaj'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti. 85'te Ziya Alkurt'un pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Deniz'in plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

DENİZ KADAH KALECİYE TAKILDI

89'da ceza sahası içi sağ tarafından Kappel'in içeri çevirdiği topa kale önünde Deniz Kadah'ın dokunuşunda top auta gitti. 90+6'da soldan Ziya Alkurt'un içeri çevirdiği topla ön direkte Regattin buluştu. Regattin Deniz'e pasını aktardı. Deniz'in şutunda meşin yuvarlağı kaleci Alperen'in müdahalesiyle direğe çarparak oyun alanına döndü. Maç 1-0 sona erdi.

İZMİR EKİBİ RÖVANŞI ALDI

Altay, İstanbulspor ile ligde normal sezonda oynadığı iki maçı da kaybederken Play-Off yarı finalinde rakibini iki müsabakada da yenerek turladı. Siyahbeyazlılar, normal sezonda evinde İstanbul ekibine 3-1 yenilirken, deplasmanda da 2-1 mağlup olmuştu. Rakibini en son geçen sezon sahasında 1-0 mağlup eden İzmir temsilcisi, Play-Off yarı finalinde de evinde 3-2, gurbette 1-0 yendi.

BAŞKAN EKMEKÇİOĞLU TARAFTARLARLA İZLEDİ

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, dün taraftarlarla kol kola maçı izledi. Protokol tribününde oturmayı tercih etmeyen Ekmekçioğlu, tribünde maç boyunca heyecandan yerinde duramadı. Başkan Ekmekçioğlu maç sonunda gelen galibiyetle büyük sevinç yaşadı. İzmir'den gelen çok sayıda taraftar da tribünlere giremeyip dışarda kaldı.

İSTANBUL'DA YALNIZ BIRAKMADILAR

ALTAY'I İstanbul Necmi Kadıoğlu Stadı'nda taraftarları yalnız bırakmadı. İzmir'den dünkü kritik maç için İstanbul'a giden yaklaşık 100 taraftar, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda siyah-beyazlı ekibe destek verdi. Taraftarlar, maç öncesi futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak Süper Lig sözü aldı. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Mustafa Denizli'ye de büyük sevgi gösterisinde bulundular.

DENİZLİ İLKİ BAŞARACAK MI?

TÜRK futbolunun en köklü camialarından olan Altay daha önce 4 kez 1. Lig'de Play-Off'a adını yazdırdı. Üç kez final oynayan ve 1 kez de grup statüsünde oynanan eleme maçlarında Süper Lig'e çıkma başarısını gösteremedi. 2005-2006'da finalde ise Sakaryaspor'u geçemedi. İzmir temsilcisi, 2006- 2007 ve 2008-2009 sezonlarında ise Kasımpaşa ile oynadığı final maçlarında da mutlu sona ulaşamadı. 2009- 2010 sezonunda ise 4 takımın yer aldığı yükselme grubunda ise 7 puan toplayan Konyaspor Süper Lig biletini alırken, 5 puanlı Altay yine hedefini ıskaladı. 2002-2003 sezonunda Süper Lig'e veda eden Altay, bu sezon Mustafa Denizli'nin önderliğinde hedefine ulaşmak istiyor.

TEK DEĞİŞİKLİK

ÖTE yandan Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, dün Play-Off Yarı Finali'nde İstanbulspor ile rövanş maçında tek değişiklikle sahaya çıktı. Denizli, ilk maçta sol kanatta forma verdiği Ziya'yı bu kez yedek soyundurup sahaya bu kez yıldız oyuncusu Erhan Çelenk ile çıktı.