O bir efsane

İzmir'in Çeşme ilçesinde doğan Mustafa Denizli, Altay Spor Kulübü'yle henüz 16 yaşındayken 1965 yılında tanıştı. Müthiş sol ayağı ve çalışkanlığıyla dikkatleri üzerine çeken Denizli, henüz 19 yaşında Galatasaray ile oynanan Türkiye Kupası maçında uzatmalarda attığı golle takımını finale taşıdı ve artık takım içinde kendine yer edindi. Sonraki yıllarda 'Büyük Mustafa' olarak anılmaya başlayan Denizli, Altay'da 18 yıl aralıksız forma giyerek bir rekora da imza attı. Spor Toto Süper Lig'in en iyi sol ayaklı futbolcusu olan Denizli, siyah-beyazlı formayla toplamda 121 kez fileleri sarsarken, kornerden direk attığı 18 süper gol ise ününe ün kattı.

DENİZLİ KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Altay'da son kupasını 1980 yılında Türkiye Kupası'nı kazanıp kaptan olarak kupayı kaldıran Denizli, 1983'te transfer olduğu G.Saray'da 1 yıl forma giyip futbol hayatını noktaladı. Teknik direktörlük kariyerinde yurt içi ve yurtdışında önemli ekiplerde görev yapan, A Milli Takım'da da çalışan Denizli, Fenerbahçe, Beşiktaş ve G.Saray'da şampiyonluk yaşayan tek teknik adam olarak tarihe geçti. Ancak bu sezonun bitimine 2 maç kala ilk göz ağrısı Altay'ın başına geçen Denizli, en son 1980 yılında kupa kaldırdığı kulübüne, 41 yıl aradan sonra bu kez teknik direktör olarak Süper Lig coşkusu yaşattı. Denizli, bu kez adını teknik direktör olarak Altay'ın tarihine altın harflerle yazdırdı.