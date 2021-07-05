Altay’da hedef İbrahim Akdağ

Transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Altay, orta sahaya takviye yapmak için yerli isimleri de takibe aldı. Siyah-beyazlıların Ankaragücü ile yollarını ayıran İbrahim Akdağ'ı gündemine dahil ettiği ileri sürülürken bonservisi elinde olan 29 yaşındaki merkez orta saha ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

Darıca Gençlerbirliği, Başakşehir, Ümraniyespor, Erzurumspor ve Ankaragücü formalarını giyen İbrahim Akdağ, kariyerinde 253 maçta 38 kez rakip fileleri havalandırdı ve 7 golün pasını verdi. Geçen sezon ligde 30 karşılaşmada görev yapan İbrahim Trabzonspor'un da listesinde bulunuyor. Bordo-mavili ekibin Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, tecrübeli ismi kadrosunda görmek istediği kaydedilirken İzmir ekibinin elini çabuk tutup bu transferi gerçekleştirmeyi hedeflediği gelen haberler arasında.

ANKARAGÜCÜ AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Ankaragücü'nde resmen ayrılan futbolcu için başkent ekibi bir açıklama yapmış "Profesyonel futbolcu İbrahim Akdağ, kulübümüzle olan sözleşmesi gereği serbest kalma bedelini ödeyerek, kulübümüzden ayrılmıştır." sözlerine yer vermişti.

AYKUT'U SAMSUN KAPTI

GEÇTİĞİMİZ ay içerisinde Altay ile anılan ve son olarak Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük SK'da forma giyen kaleci Aykut Özer'i Samsunspor kaptı. Siyah-beyazlı ekiple birlikte Hatayspor ve Kocaelispor'un da istediği 28 yaşındaki başarılı file bekçisinin Karadeniz temsilcisiyle 3 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi. Transferin hızlı takımlarından Samsunspor, bu sezon şu ana dek 12 yeni isimle sözleşme imzalarken TFF 1. Lig takımları içerisinde transferin en hızlı takımları arasında gösteriliyor.

Aykut Özer dışında Ankaragücü'nde oynayan kaleci Korcan Çelikay ile de ilgilenen Altay'ın Başkent temsilcisiyle yollarını ayıran 33 yaşındaki file bekçisi ile prensipte anlaştığı biliniyor. Korcan, son 4.5 sezonda görev aldığı Ankaragücü'nde 2. Lig ve 1. Lig'de iki kupa kaldırdı. Süper Lig'de 113 karşılaşmada görev alan tecrübeli eldivenin önümüzdeki günlerde İzmir ekibiyle resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.