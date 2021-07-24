Altay'da çifte imza

Süper Lig ekiplerinden Altay, Eric Björkander'in ardından iki transferi daha bitirdi. Siyah-beyazlı kulüp, 33 yaşındaki ön libero oyuncusu Ceyhun Gülselam'ı ile 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Thaciano Mickael Da Silva'yı renklerine bağladı.

Thaciano Mickael Da Silva, kariyerinde CA Porto, Boa Esporte, Santos FC, EC Bahis ve Gremio formaları giydi. Kariyerinde toplamda 155 resmi maça çıkan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu maçlarda 28 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

CEYHUN GÜLSELAM: ÇOK HEYECANLIYIM

Transferle alakalı sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ceyhun Gülselam ise paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türk futbol tarihinde önemli bir yeri olan, dün olduğu gibi bugün de ülkenin futbol haritasında önemli bir yeri olan Altay Spor Kulübü'ne katıldım. Büyük Altay tarafarıyla birlikte bu yolculuğa çıkacağımız için çok heyecanlıyım. Her zaman olduğu gibi formam için savaşacağım."