Altay’a Meksikalı kaleci

Spor Toto üper Lig'in yeni ekibi Altay'da transfer çalışmaları sürerken İzmir temsilcisi, İngiliz ekibi Arsenal'den kiralamak istediği kaleci Runar Alex Runarsson'un transferinde geri adım attı. Siyah-beyazlı yönetim, 26 yaşındaki İzlandalı file bekçisi için Arsenal'in istediği ücreti yüksek bularak transferden vazgeçti. Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin raporu doğrultusunda yönetim, rotasını bu kez Meksika'ya çevirdi. Altay, Meksika kulübü Cruz Azul'un 23 yaşındaki file bekçisi Sebasitan Jurado'nu gündemine aldı. Genç eldiven futbola, ülkesinin Tiburanes Rojes de Veracruz takımında başladı. Geçtiğimiz sezon başında ise Cruz Azul'a transfer oldu. Kaleci Juroda'nın bonservis bedeli için Meksika kulübüyle temasa geçildiği öğrenildi. Jurado, aynı zamanda Meksika A Milli Takım kadrosunda yer alıyor.

LİSTESİ ÇOK KABARIK

Siyah beyazlı yönetimin Meksikalı Sebastian Jurado ile anlaşamaması halinde listesindeki diğer isimlerle temasa geçeceği ifade edildi. İzmir temsilcisinin sezon öncesi kaleye mutlaka takviye yapacağı da belirtildi. Öte yandan Erzurum kampında ilk hazırlık maçına çıkan Altay kendisi gibi ligin yeni ekiplerinden olan Giresunspor'u 3-0 mağlup etti.



GENÇ MELİH İZMİR'DE

Altay'ın prensip anlaşmasına vardığı 19 yaşındaki Melih Altkulaç İzmir'e geldi. Siyah-beyazlı ekibin, Olympic Lyon U19 takımından 19 yaşındaki sol bek oyuncusunun resmi imzayı atıp en kısa sürede Erzurum kampına katılması bekleniyor. Genç savunma oyuncusu, geçen sezon UEFA Gençlik Ligi'nde görev yaptığı 4 maçta 2 asist yaptı. Öte yandan İzmir ekibi, Şili'nin Colo Colo takımında forma giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Rodriguez transferinde son aşamaya geldi. Martin Rodriguez'i Türkiye'ye getiren siyah-beyazlıların transferi hemen bitirmesi bekleniyor.



BAMBA TAMAM

Siyah-beyazlı İzmir temsilcisi, son olarak Norveç'in Brann takımında forma giyen Fildişi Sahilli santrfor Daouda Karamoko Bamba'yı kadrosuna kattı. 26 yaşındaki golcüyü geçtiğimiz gün İzmir'e getiren Altay, 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Bamba, önümüzdeki günlerde takımın Erzurum'da yaptığı kampa katılacak. Daoudo Karamoko Bamba, kariyerinde Norveç takımlarından Kongsvinger, Kristiansund ve Brann formalarını giyerken, kariyeri boyunca çıktığı 210 resmi karşılaşmada 77 gol, 26 asistlik performans sergiledi.



CHATZİGİOVANİS İMZA İÇİN GELİYOR

PANATHİNAİKOS'TA forma giyen Yunan sağ kanat Anastasios Chatzigiovanis ile Altay'ın anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi. 24 yaşındaki kanat oyuncusu kariyerinde görev yaptığı 169 karşılaşmada 22 kez rakip fileleri havalandırdı ve 16 golün pasını verdi. Panathinaikos altyapısında yetişen 24 yaşındaki kanat oyuncusu kariyerinde iki kez Yunanistan A Milli Takım formasını giydi.