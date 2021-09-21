Rizespor - Altay canlı anlatım

Rakibiyle Süper Lig'de daha önce 12 maça çıkan Altay, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 18 gol atan İzmir temsilcisi kalesinde 19 gol gördü.
Deplasmandaki 6 müsabakada sadece 1 galibiyeti bulunan Altay, diğer 5 karşılaşmayı kaybetti.
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 2012-2013 sezonunda Çaykur Rizespor'u Süper Lig'e taşımıştı.
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