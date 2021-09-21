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Haberler Altay Rizespor - Altay canlı anlatım

Rizespor - Altay canlı anlatım

Süper Lig'de son maçını galibiyetle tamamlayan Altay, 6. hafta mücadelesinde deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşı karşıya. Siyah-beyazlı ekip ligde 9 puan ve averajla 7. sırada yer alıyor. Altay'da Cesar Pinares ve Ahmed Rayan'ın sakatlıkları bulunuyor. Rizespor - Altay maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Rizespor - Altay canlı anlatım

21.09.2021, 16:49

Rakibiyle Süper Lig'de daha önce 12 maça çıkan Altay, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 18 gol atan İzmir temsilcisi kalesinde 19 gol gördü.

Deplasmandaki 6 müsabakada sadece 1 galibiyeti bulunan Altay, diğer 5 karşılaşmayı kaybetti.



Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 2012-2013 sezonunda Çaykur Rizespor'u Süper Lig'e taşımıştı.

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