Altay - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı?

Süper Lig'in 7. haftasında karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Altay, 18 sezon sonra ligde rakip olacak. İki takım Süper Lig'de son olarak 2002-2003 sezonunda karşı karşıya geldi.

ALTAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Altay - Beşiktaş maçı 24 Eylül Cuma günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ALTAY BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Fırat Aydınus'un yardımcıları Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık olacak.

İZMİR'DEKİ MAÇLARDA DA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

İki takım İzmir'de 41 kez karşılaşırken bu müsabakaların 15'ini Beşiktaş kazandı. Altay evinde rakibine 11 defa üstünlük kurdu, İzmir'deki lig maçlarının 15'i beraberlikle tamamlandı. Beşiktaş deplasmanda 49 gol atarken, Altay 38 kez fileleri havalandırdı.