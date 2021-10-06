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Haberler Altay Milli gurur yaşadılar

Milli gurur yaşadılar

Milli gurur yaşadılar

6.10.2021

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun İzmir'de düzenlediği U15 Milli Takım seçmelerine Altay'dan 9 genç katıldı. Buca'daki Kaynaklar Tesisleri'nde düzenlenen seçmelere toplam 44 futbolcu katıldı. Altay'ı genç yıldızları Süleyman Emre İtir, Mert Tiyanşan, Arif Yanralı, Enes Öğrüce, Asrın Cengiz, Kemal Şen, Mehmet Onur Yıldız, Onur Erdoğan ve Fatih Tekin temsil etti.
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