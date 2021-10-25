Şimdi de renk krizi

İzmir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yeniden inşaatı yapılan haliyle 6 Kasım Cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışının yapılması beklenen Alsancak Stadı'nda son düzenlemeler sürerken hareketli saatler yaşanıyor. İzmir'i Süper Lig'de temsil eden Altay ile 1. Lig'de temsil eden Altınordu'nun söz sahibi olmak için kıyasıya mücadele verdiği yeni stadyumda ilk etapta rengi sarı olan merdiven boşlukları, Altaylı kurmayların son hamlesiyle antrasit siyaha boyatıldı. Stat 2014 yılında çürük olduğu için kapatılıp yıkılmadan önce kiracısı olan Altay'ın renkleri olan siyah-beyaz membranla kaplanan Alsancak Stadı'nda beyaz koltukların arasına kırmızı koltuklarla, "Alsancak" yazılması, stadı tamamen siyah-beyaz isteyen Altaylı taraftarların tepkisini çekti. Altay taraftarının sosyal medyaya sızan beyaz koltukların arasına kırmızı Alsancak yazısı fotoğrafına tepki göstermesi üzerine harekete geçen yönetim, çareyi merdivenlerin rengini değiştirmekte buldu.

YÖNETİM DEVREYE GİRDİ

Altaylı yöneticilerin önceki gün üst düzey görüşmeler yaparak merdivenlerin renginin değiştirilmesini sağladığı ifade edildi. Siyah-beyazlıların hem Gençlik ve Spor Bakanlığı hem de Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonrası acil değişiklikle sarı olan merdivenlerin rengi boyanarak siyaha döndürüldü.