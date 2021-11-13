Mustafa Denizli’ye yaş günü kutlaması

ALTAY'DA 72 yaşına giren tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli için doğum günü kutlaması yapılarak pasta kesildi. 10 Kasım 1949'de Çeşme'de doğan ancak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle doğum gününü kutlamayan Mustafa Denizli'ye 1 gün sonra 11 Kasım'da kulüp tesisinde kutlama düzenlendi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mustafa Denizli'nin doğum günü teknik heyetimiz ve futbolcularımız tarafından kutlandı" mesajı yayınlandı.