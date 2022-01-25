Altay’dan Bitigen isyanı

Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu Konyaspor maçı hakemi Adülkadir Bitigen'e isyan etti. Siyahbeyazlıların İzmir'de 1-0 yenildiği maçın ardından açıklama yapan Ekmekçioğlu, Bitigen'e eleştirilerde bulundu. Ekmekçioğlu, "Abdülkadir Bitigen, 13 Mayıs 2001 tarihinde oynanan ve Türk futbolunun asla silinmeyecek kara lekesi olan Diyarbakırspor- Altay maçının olaysız geçtiğini rapor eden gözlemci Galip Bitigen'in oğludur. Daha önce de Abdülkadir Bitigen'in yönettiği maçlarda ağır darbeler aldık. Hakemliğin babadan oğla geçmesine alıştık, ancak görüyoruz ki artık kulüp düşmanlığı da mirasa dahil oldu" dedi. "Bir hakem tek pozisyonda iki kez hatalı kararı nasıl verebiliyor, bunu birinin çıkıp anlatması lazım" diyen Ekmekçioğlu, penaltı kararını eleştirdi.

PENALTI KARARI YANLIŞ

Ekmekçioğlu, "Pinares'in pozisyonunda karar devam olmalıydı. Ancak bununla yetinmeyip bir de penaltı verilmesi bir faciadır" dedi. Altay'ın bu sezon hakem hatalarına kurban gittiğini ifade eden genç başkan Ekmekçioğlu, "Artık güven duygumuzu kaybettik" şeklinde konuştu.

NOBRE, MİLLİ ARAYI FIRSATA ÇEVİRECEK

MİLLİ araya 18 puanla 19. sırada giren Altay bu boşluğu fırsata çevirecek. 6 Şubat Pazar günü İzmir derbisinde karşılaşacakları Göztepe önünde kırmızı kart gören Pinares ve sarı kart cezalısı durumuna düşen Ceyhun'dan yoksun olacak olan İzmir ekibi sakatların takıma dönmesi için seferber oldu. Teknik direktör Mert Nobre'nin sakat olan Cebrail, İbrahim Öztürk ve Thaciano'nun yanı sıra Gabon Milli Takımı'nda bulunan Andre Poko'nun takıma dönmesiyle eli güçlenecek. Önceki günkü maçta sakatlık yaşayıp oyundan çıkmak zorunda kalan Zeki'nin ise durumu belirsiz.