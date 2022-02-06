Nostaljik buluşma

İZMİR derbisinde Göztepe ile karşılaşacak Altay'ın bir döneme damga vuran unutulmaz oyuncuları Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde bir araya gelerek aile olmanın en güzel örneğini sergilediler. Zafer Bilgetay'dan Hayrettin Demirbaş'a, Tamer Kanböre'den Orhan Üstündağ'a, Fatih Egedik'ten Murat Uluç'a çok sayıda futbolcu, yıllar sonra buluşup hasret giderirken siyah-ekibe de moral verdi. Başkan Özgür Ekmekçioğlu, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sabri Sevenoğlu ve yönetimin tam kadro yer aldığı organizasyonda futbolculara üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu ve numaralarıyla özdeşleşmiş formaları armağan edildi. Başkan Özgür Ekmekçioğlu, Altay'ın büyük bir aile olduğunu vurgularken, İbrahim Öztürk, Cebrail ve Özgür eski futbolcularla bol bol sohbet etti

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