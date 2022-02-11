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Altay-Rizespor Canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta derbide konuk olduğu Göztepe'yi 2-0 yenerek 16 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran Altay evinde kendisi gibi kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'la kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

11.02.2022, 19:59

Altay-Rizespor Canlı anlatım

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan 25'inci haftanın açılış maçında İzmir ekibinde cezaları biten Pinares ve Ceyhun forma giyebilecek.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynadığı 4 müsabakadan yenilgiyle ayrılan Altay, bu stadyumdaki ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. Sezonun ilk yarısında rakibini deplasmanda 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, taraftarı önünde de Karadeniz ekibini dize getirerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Ligde 21 puanla 19'uncu sırada yer alan Altay, 22 puanı bulunan 1 basamak üzerindeki Çaykur Rizespor'u yenerek kümede kalma umutlarını sürdürmek istiyor.