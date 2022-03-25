Kaloğlu ateşten gömlek giydi

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay'da teknik kriz sona erdi. Sivasspor maçı sonrası teknik direktör Serkan Özbalta'nın istifa etmesinin ardından, başkan Özgür Ekmekçioğlu gündemine aldığı Sinan Kaloğlu ile dün İzmir'de masaya oturdu. Altay'ın çağrısına kayıtsız kalamayan Kaloğlu, Başkan Ekmekçioğlu ile yaptığı görüşme sonrası tüm şartları kabul ederek takımın başına geçti. Kaloğlu ile Altay kulübü dün sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

EVİNE GERİ DÖNDÜ

2000-2003 yılları arasında Altay formasını giyen 41 yaşındaki Kaloğlu, bu sezon Mustafa Denizli, Mert Nobre ve Serkan Özbalta'nın ardından siyah-beyazlıların 4. teknik adamı oldu. Altay'da yıldızı parlayan Kaloğlu, Beşiktaş'a transfer olduktan sonra Vitesse ve Bochum gibi ekiplerde de forma giymişti. Genç teknik adam son olarak Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü'nde eğitmenlik yapıyordu

ATEŞTEN GÖMLEK GİYDİ

41 yaşındaki Sinan Kaloğlu'nu ligde kalan 8 haftada zor bir görev bekliyor. Ligde milli araya 29 puanla 17. sırada giren siyah-beyazlı ekip, Kaloğlu ile birlikte 8 haftada kümede kalma mücadelesi verecek. En yakın rakibi Giresun ile arasında 6 puan fark olan Altay'ın sezon sonunda ligde kalıp kalmama durumuna göre, Kaloğlu ile yeniden masaya oturulacak