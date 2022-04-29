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Haberler Altay Bamba ve Paixao'dan fesih! Altay ile resmi olarak yollar ayrıldı

Bamba ve Paixao'dan fesih! Altay ile resmi olarak yollar ayrıldı

Küme düşme sınırındaki İzmir ekibi Altay'da Bamba ve Portekizli santrfor Marco Paixao takımdan ayrıldı. Paixao'nun kulüpten alacakları sebebiyle sözleşmeyi tek taraflı olarak feshettiği iddia edildi.

DHA

29.04.2022, 16:46

Bamba ve Paixao’dan fesih! Altay ile resmi olarak yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'de küme düşme sınırındaki Altay'da sezon başında 2+1 yıllık anlaşma sağlanan Fildişi Sahilli golcü Daouda Karamoko Bamba ve üst üste 3 sezon 1'inci Lig'de gol kralı olan Portekizli santrfor Marco Paixao ile yollar resmen ayrıldı.

Bamba bu sezon siyah-beyazlı formayla 32 maçta 7 gol atarken, Paixao 23 karşılaşmada 2 kez rakip fileleri sarstı. Bir süre önce kadro dışı bırakılan Paixao'nun 600 bin Euro'ya yakın alacağının bulunduğu ve alacakları gerekçesiyle zaten sezon sonu bitecek sözleşmesini tek taraflı feshettiği iddia edildi.

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