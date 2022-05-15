Altay’da Lis şoku

SPOR Toto Süper Lig'de küme düşerek büyük bir hüsran yaşayan Altay'da, Mateuzs Lis depremi yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekibin sezon başında kadrosuna kattığı Polonyalı file bekçisi geçtiğimiz hafta alacakları ödenmediği için İzmir'den ayrılmıştı. Geçici yönetimin 15 Mayıs'a kadar süre istediği 25 yaşındaki başarılı file bekçisinin kalan 100 bin Euro'luk alacağı nedeniyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği öğrenildi.

Lis'in Özgür Ekmekçioğlu'nun başkanlığı döneminde kulübe e-posta yoluyla ihtarname çektiği ve ödeme yapılmadığı için 28 Nisan'da gerçekleşen kongreden önce fesih hakkı kazandığı ortaya çıktı. Lis'in fesih hakkını yeni kullandığı ve boşa çıktığı kulüpten sızan bilgiler arasında. Altay, 900 bin Euro bonservis bedeliyle Wisla Krakow ekibinden transfer ettiği Polonyalı eldiven için 3 milyon Euro gelir hedefliyordu. Marco Paixao ve Bamba'nın ardından sözleşmesini fesheden Mateusz Lis'in de ayrılmasıyla Altay büyük bir gelirden oldu.

SÜPER LİG'İN ARANILAN İSMİ

MATEUSZ Lis, takımı küme düşmesine rağmen performansıyla Süper Lig'de transfer döneminin en çok aranılan isimlerinden biri oldu. Lis için Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor ve Karagümrük'ün devrede olduğu öğrenildi.

YÖNETİM ÇIKMAZI

ALTAY'DA yönetim belirsizliği sürüyor. Siyah-beyazlılar, 28 Nisan'da ertelenen genel kurulu seçim maddesiyle yarın tekrarlamayı planlarken, henüz bir başkan adayının belirlenmemesi kaosa yol açtı. Nafiz Zorlu'dan sonra Mustafa Denizli'de birleştirici başkanlık fikrine sıcak bakmazken, başkan adayı belirlemek için çok az zaman kaldı. Başkanlık için son olarak adı geçen Eyüp Necimoğlu ve Murat Bora Dülger'in de kararsız olduğu öğrenildi. Yarın 17.30'da gerçekleşecek olan genel kurulda başkan adayı çıkmazsa kulüp kayyuma devredilecek.

■ BURAK HAKERLER