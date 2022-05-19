Kurtarıcı Denizli

Altay'da başkanlık görevi için kolları sıvayan Mustafa Denizli, bir kez daha zor bir dönemde görevi kabul edip kulübü düzlüğe çıkarmak için mücadele ediyor. Geçen sezon 2-0'lık Akhisar yenilgisi sonrası göreve gelen ve önce ligde sonra Play-Off'ta takımın başında çıkarak üst üste 5 galibiyetle siyah-beyazlıları Süper Lig'e taşıyan tecrübeli isim bu kez de adayın çıkmadığı kriz ortamında camiayı birleştirici güç olarak önemli bir görevi üstlendi.

TAKIMLA GÖRÜŞTÜ

28 Nisan'da ertelenip, yarın yeni yönetimin seçimiyle tamamlanacak olağanüstü genel kurul öncesi bugün başkan adaylığını resmen açıklaması beklenen camianın sembol ismi Denizli, önceki gün Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde futbolcularla bir araya gelip takımın son durumu ile ilgili bilgi aldı. Toplantıya Denizli'nin yönetiminde yer alacak iş insanı İbrahim Akman da katılırken transfer yasağı bulunan ekipte mevcut kadronun korunması için çaba gösteriliyor. Denizli'nin tek aday olarak girmesi beklenen yarınki genel kurul 17.30'da kaldığı yerden devam edecek.

BJÖRKANDER TAKIMDA KALDI

SPOR Toto Süper Lig'deki son maçında cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Altay'da ödemesi yapılan Eric Björkander'in serbest kalması önlendi. Siyah-beyazlıların, Björkander'e 81 bin Euro ödeme yaptığı öğrenildi. Altay'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki savunmacı şimdiye kadar Süper Lig'de 24 karşılaşmada 1922 dakika sahada kaldı.