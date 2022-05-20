Büyük Altay’da büyük kaos

Altay'da bugün gerçekleşecek olan genel kurul öncesi tam bir yönetim kaosu yaşanıyor. Camianın birleştirici başkan olarak teklif götürdüğü ve bugünkü kongrede aday olması beklenen kulübün efsane ismi Mustafa Denizli, yaptığı yazılı açıklama ile aday olmayacağını açıkladı. Hafta başından bu yana İzmir'de bulunan 72 yaşındaki spor adamı, son iki gündür tesislerde futbolcularla bir dizi toplantı gerçekleştirmişti. Mustafa Denizli, listesinde yer alan Prof. Dr. Ahmet Çoker ve İbrahim Akman'ın da imzasıyla bir yazılı açıklama paylaştı.

Altay camiasına seslenen Denizli, "Gece gündüz, uykusuz ama umudu kaybetmeden, çalınmadık kapı, başvurulmadık merci kalmadan, hukuki açmazlarımızı bertaraf edebileceğimiz her yolu denedik. Maddi açmazların ortadan kaldırılması durumunda dahi hukuken engellere takılmıştır. FIFA tarafından koyulan ikinci dönem transfer yasağı ve mevcut futbolcuların neredeyse tamamının sözleşmelerinin bu sene bitmiş olması, gelecek sene için bir takım kurabilme olasılığını dahi neredeyse imkansız kılmıştır. Ancak sizlerle sadece bir kısmını paylaştığımız şartlardan ötürü, bu aşamada herhangi bir görevin sizler ve bizler adına tatminkar olamayacağı endişesindeyiz" diye konuştu.

VEDA DEĞİL!

BU bir veda değil diyen Mustafa Denizli, camiaya mesajında, "Altaylı dostlarımıza, ne olursa sevgisini esirgemeyen siz değerli Altaylılara yeniden teşekkür ederken, bunun bir veda olmadığını bilmenizi isteriz. Altay Altaylılarındır" ifadelerini kullandı.

KONGRE BUGÜN, ADAY YOK

28 Nisan'da organize edilip yarıda kalan olağanüstü genel kurulu bugün tamamlanacak Altay'da Mustafa Denizli'nin aday olmayacağını açıklamasının ardından camianın elinde bir yönetim kalmadı. İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneği Sempozyum Salonu'ndaki kongrenin devamı saat 17.30'da başlayacak. Camianın ileri gelenlerinin bugün öğlen saatlerinde toplanarak bir liste hazırlaması bekleniyor. Bugünkü kongrede aday çıkmaması durumunda İzmir'in köklü kulübü Altay'a kayyum atanacak. Bu tehlikeyi önlemek için siyah-beyazlı camianın geçici bir liste oluşturup yeniden kongre yolunu açması bekleniyor