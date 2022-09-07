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Haberler Altay Eski Altay Başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Eski Altay Başkanı son yolculuğuna uğurlandı

60 yaşında hayatını kaybeden Eski Altay Spor Kulübü Başkanı Mehmet Erdoğan, son yolculuğuna uğurlandı

İHA

07.09.2022, 19:23

Eski Altay Başkanı son yolculuğuna uğurlandı

2005-2007 yılları arasında Altay Spor Kulübü'nde başkanlık görevinde bulunan Mehmet Erdoğan, bugün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uzun süredir kanserle mücadele veren 60 yaşındaki Mehmet Erdoğan'ın vefatı, siyah-beyazlı camiayı yasa boğdu.

Mehmet Erdoğan için Konak ilçesi Gültepe Osman Paşa Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene; Altay Başkanı Ayhan Dündar, asbaşkan Turan Güven ve Ahmet Avni Atayol, Yönetim Kurulu üyesi Polat Özen, eski başkanlardan Ahmet Taşpınar, Cihangir Marmara, Genel Müdür Atakan Atalay, Sportif Direktör Tuna Üzümcü, Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ve camianın önde gelen isimleri ile taraftarlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının namazının ardından Mehmet Erdoğan'ın cenazesi Toros Mezarlığı'na defnedildi.

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