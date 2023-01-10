Altay’ın kozu Björkander

SPOR Toto Birinci Lig'de ikinci yarı çalışmalarını Antalya'da sürdüren Altay'da Eric Björkander performansıyla tam not aldı. İzmir temsilcisinin İsveçli stoperi, ilk yarıda gösterdiği başarılı performans ile siyah-beyazlıların savunmasının değişmez isimlerinden olurken, istikrarıyla da göz doldurdu. 26 yaşındaki İsveçli, ilk yarıda oynanan 18 maçın 17'sinde forma giyerken, istikrarıyla ve başarılı müdahaleleriyle Altay'ın en önemli kozların biri haline geldi. Björkander, 17 maçın 16'sında 90 dakika sahada kalırken, sadece Keçiörengücü maçında 63 dakika forma giydi. Deneyimli savunmacı kart cezası nedeniyle sadece 1 maçı kaçırdı. Geçen sene Süper Lig'de mücadele eden Altay'ın kadrosunda da yer alan Björkander, bu süreçte Altay'da görev yapan 4 teknik adamın da gözbebeği olurken, Mustafa Denizli, Mert Nobre, Serkan Özbalta ve Sinan Kaloğlu tarafından sürekli tercih edildi.

BERKE ÖZBAY