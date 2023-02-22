  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altay Altay'da iç transfer çalışmaları... Sefa Özdemir'le sözleşme yenilendi

Altay'da iç transfer çalışmaları... Sefa Özdemir'le sözleşme yenilendi

İzmir'in Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da iç transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-Beyazlılar 24 yaşındaki savunma oyuncusu Sefa Özdemir ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

DHA

22.02.2023, 12:10

Altay’da iç transfer çalışmaları... Sefa Özdemir’le sözleşme yenilendi
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, sözleşmesi sezon bitiminde sona erecek stoper Sefa Özdemir'le mukavele yeniledi. Transfer yasağı bulunan siyah-beyazlıların, 24 yaşındaki savunmacıyla 3 yıllık yeni kontrat yaptığı öğrenildi. Altyapısından yetiştiği Galatasaray'da profesyonel olan Sefa, 2020-2021 sezonunda transfer olduğu Altay'da oynamadan Şanlıurfaspor'a kiralandı.



O sezon Şanlıurfaspor'da 10 maçta görev alan defans oyuncusu geçen sezonu boşta geçirdi. Altay'ın Süper Lig'den düşmesinin ardından takıma dahil edilen Sefa, bu sezon ligde Tuzlaspor deplasmanında 13 dakika görev alırken, kupadaki Efeler 09 SFK karşılaşmasında 106 dakika sahada kaldı. Yönetim sözleşmesi süren isimlerle de mukavele uzatmak için görüşmeleri sürdürüyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA