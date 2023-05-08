Denizli gülemiyor

SPOR Toto 1. Lig'de küme düşmesi kesinleşen Altaş Denizlispor, deplasmanda Altay'a farklı mağlup oldu: 3-0. 7. dakikada kazanılan serbest vuruşta Ceyhun Gülselam'ın yerden köşeye düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 23'te Eren Erdoğan sağ kanatta driplingle çizgiye indi ve ortasını yaptı. Ceza sahası içerisinde Deniz Kadah topun gelişine kafa vuruşunu yaptı ve kaleci topu güçlükle dışarı çeldi.

55'te Tolga Ünlü sağ kanattan çizgiye inip ortasını yaparken, Deniz Kadah topu arka direğe aşırdı. Topun gelişine vuruşunu yapan Paixao kaleciyi geçmeyi başaramadı. 59'da Salih'in sağ kenardan açtığı ortayı yine Deniz Kadah kafasıyla arka direğe doğru aşırdı ve arka direkte Paixao meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0. 90+2'de Paixao'nun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Eren Erdoğan farkı 3'e çıkaran golü attı: 3-0. Müsabaka 3-0 sona erdi.

BÜLENT ERTUĞRUL'DAN KADRODA ROTASYON

BİRÇOK deneyimli futbolcusu ile yollarını ayıran ve son haftalarda altyapı ağırlıklı genç kadrosuyla mücadele eden Denizli ekibi deplasmanda Altay karşısında sahaya iki değişiklikle çıktı. Yeşil-siyahlılarda teknik direktör Bülent Ertuğrul geçen hafta Samsunspor karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'den Muhammet'in yerine Emirhan'a, Erdal'ın yerine Ahmet'e, Emre Furtana'nın yerine Alaattin'e, Okan Derici'nin yerine ise Mehmet'e görev verdi.