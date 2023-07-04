Altay'da "Gençlik Gelişim Sorumlusu" İbrahim Akın oldu

İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'da altyapıya verilen önem her geçen gün artmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar, kulübün akademisinden yetişen ve yıllarca Altay formasını giymiş İbrahim Akın'ın, gençlik gelişim sorumluluğu görevine getirildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar neticesinde Gençlik Gelişim Sorumlusu görevine akademi takımımızda yetişerek uzun yıllar formamızı başarıyla giyen, şampiyonluklar yaşayan İbrahim Akın getirilmiştir. Gençlik Gelişim Sorumlumuz İbrahim Akın'a yeni görevinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

"TEK AMACIMIZ AKADEMİ OYUNCULARIMIZIN GELİŞİMİNE YARDIM ETMEK"

İbrahim Akın, Altay'da görev almanın, hizmet etmenin Altaylılar için büyük gurur olduğunu belirtti. Teknik direktör Tuna Üzümcü ve yardımcı antrenör Fatih Egedik'le birlikte futbol oynadıklarını hatırlatan Akın, şunları kaydetti:

"Futbolcu olarak A takıma yükselmenin ne denli büyük bir gurur olduğunu en iyi bilenlerdeniz. Tuna hocamız ile koordineli bir çalışma içinde olacağız. Tek amacımız akademi takımlarımızda yer alan futbolcu evlatlarımızın gelişimine yardımcı olmak, onların seviyelerini yükseltmek ve en önemlisi Altaylılık kültürünü aşılamak olacaktır."

TUNA ÜZÜMCÜ: "BU AİLENİN İÇERİSİNDE YETİŞEN İNSANLARIZ"

Altay Teknik Direktör Tuna Üzümcü de İbrahim Akın'ın kulüp için çok değerli bir isim olduğunu belirterek, "Bizler hepimiz Büyük Altay armasına uzun yıllar hizmet veren bu ailenin içerisinde yetişen insanlarız. Hep birlikte akademi takımımızdan A Takımımıza genç kardeşlerimizi yetiştirerek öncelikle Büyük Altayımıza ve ülke futboluna hizmet etmelerine yardımcı olacağız" ifadelerini kullandı.