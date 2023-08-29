Trendyol Birinci Lig'de Altay'ın deplasmanda Kocaelispor'a 3-2 mağlup olduğu maçta ev sahibi takımı oyuncusu İbrahima Breze Fofana'nın siyah-beyazlıların tecrübeli orta sahası Ceyhun Gülselam'ı omuzundan ısırması Türkiye'nin gündemine oturdu. Gineli futbolcunun bu hareketi kariyerinde 3 kez ısırık vakasına karışan Uruguaylı dünyaca ünlü yıldız Luis Suarez'i hatırlattığından "Suarez vakası" olarak sosyal medyada da geniş yer buldu.

Karşılaşmanın 73. dakikasında Kocaelispor oyuncusu İbrahima Breze Fofana duran top savunması yaparken omzu yüzüne çarpan Ceyhun Gülselam'ın omzunu ısırdı. Ceyhun'un uyarısı sonrası Hakem Oğuzhan Aksu, VAR incelemesi yapıp Fofana'yı direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

CEYHUN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Altaylı Ceyhun Gülselam ise karşılaşmanın ardından yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ceyhun, "Talihsiz bir olaydı. Fofana'nın bi anlık reaksiyonla yaptığına inanıyorum. Lütfen olayı farklı dil, ırk tarzı boyutlara çekmeyelim. Futbol güzelliklerle daha güzel" yorumunda bulundu. Ceyhun'un bu tavrı sonrası taraftarlar tecrübeli ismi takdir eden yorumlarda bulundular.

ERTUĞRUL SAĞLAM: ÖZÜR DİLİYORUM

KOCAELİSPOR Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, İbrahima Breze Fofana'nın Ceyhun'u ısırması ile ilgili açıklamada bulundu ve özür diledi. Oyuncunun da özür dilediğini kaydeden Sağlam,"Fofana'nın yaptığı hareketi üzülerek söylüyorum ki hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Kendisiyle konuştuk 'Gençliğime, heyecanıma yenildim.' dedi. Kendince mazeretleri var ama ben hem oyuncum adına hem takımım adına ülke spor kamuoyundan özür diliyorum. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Genç bir oyuncu, o da üzgün. Arkadaşlarından özür diledi." ifadelerini kullandı.