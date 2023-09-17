Altay’da büyük hüsran

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Altay, deplasmanda Erzurumspor FK'ya 4-0 mağlup olarak büyük hezimet yaşadı. 19'da sol kanattan ceza sahası içine sarkan Rosheuvel, penaltı noktası üzerine ortaladı. Arka direkte topla buluşan Celal topu filelerle buluşturdu: 1-0. 25'te Altay ceza alanı içindeki karambolde Orhan ve Batuhan'ın vuruşlarında siyah-beyazlılar kaleye duvar ördü. 36'da ceza sahası içine giren Rosheuvel, Kuban'ın müdahalesi sonucunda yerde kaldı. Hakem Buğra Taşkınsoy penaltı kararı verdi. 38'de Eren, penaltı vuruşunu gole çevirdi: 2-0. 45+1'de Orhan'ın orta sahadan ileriye gönderdiği topa Sefa müdahale etti, öne çıkan kaleci Ozan Evrim'i geçen topu Eren boş kaleye yuvarladı: 3-0.

DADAŞ'IN BASKISI SÜRDÜ

53'te Celal'in pasında Paixao meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi. 64'te Orhan'ın ortasına iyi yükselen Mustafa Akbaş, topu ağlara gönderdi ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. 86'da orta sahada topla buluşan Rosheuvel, kaleciyi çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0. 90+2'de Paixao, ceza yayı üzerinden şutunu kullandı ancak top az farkla auta gitti.

ÜZÜMCÜ'DEN ROTASYON

Altay'ın deplasmanda Erzurumspor FK'ya konuk olduğu mücadelede teknik direktör Tuna Üzümcü kadroda iki değişiklik yaptı. Genç çalıştırıcı son oynanan İzmir derbisinde Göztepe karşısında sahaya sürdüğü kadrodan genç file bekçisi Eren Karataş ve kaptan İbrahim Öztürk'ü yedek bekletti. Üzümcü, kalede Ozan Evrim Özenç'e görev verirken, savunmada ise Kuban Altunbudak'a şans verdi. 21 yaşındaki savunmacı Altay formasıyla ilk resmi müsabakasına çıktı.

OZAN ÖZENÇ, 226 GÜN SONRA DÖNDÜ

İZMİR temsilcisinde kaleci Ozan Evrim Özenç uzun bir aradan sonra tekrar ilk 11'de forma giydi. Son maçına geçen sezon 3 Şubat 2023'te Adanaspor karşısında çıkan ve ardından ciddi bir sakatlık yaşayarak ameliyat olan deneyimli eldiven tam 226 gün sonra (7 ay 13 gün) siyah-beyazlı formayı sırtına geçirdi.