Haydi Altay

Trendyol 1. Lig'de son sıraya demir atan Altay bugün evinde ezeli rakiplerinden Sakaryaspor'la kozlarını paylaşacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Oğuzhan Aksu düdük çalacak. 9 maçta sadece bir kez kazanan ve 5 puan alabilen siyah-beyazlılar taraftarının önünde 12 puanlı Sakarya'yı yenerek kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Altay'da geçen maçta görevine başlayan teknik direktör Bahloul Djilali ilk kez taraftarın karşısına çıkacak, cezası sona eren Ceyhun görev yapabilecek.