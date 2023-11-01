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Haberler Altay Altay - Aliağa Futbol maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?

Altay - Aliağa Futbol maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turu için heyecan dorukta. Altay ile Aliağa Futbol'un karşı karşıya geleceği müsabaka için araştırmalar sürüyor. Peki, Altay - Aliağa Futbol maçı, saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maç hangi statta oynanacak? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ
Altay - Aliağa Futbol maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?

Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) heyecan 3. tur ile devam ediyor. Aliağa Futbol Altay'ın sahasına konuk oluyor. Maç öncesi karşılaşmaya dair detaylar araştırılıyor. Peki, Altay-Aliağa Futbol maçı saat kaçta, ne zaman ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

ALTAY - ALİAĞA FUTBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Altay - Aliağa Futbol maçı 1 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te oynancak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.

MAÇ İZMİR ATATÜRK STADI'NDA OYNANACAK

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Trendyol 1. Lig ekibi Altay ile TFF 3. Lig temsilcisi Aliağa Futbol'un karşılaşacağı müsabaka İzmir Atatürk Stadı'na alındı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, daha önce yarın saat 14.00'te Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacağı açıklanan karşılaşma aynı gün ve saatte İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak.

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