Altay turu geçti

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda iki İzmir takımının mücadelesinde TFF 3. Lig ekibi Aliağa Futbol'u 2-1 mağlup eden Trendyol 1. Lig temsilcisi Altay, adını 4. tura yazdırdı.
Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Lütfullah Aslan, Burak Gültek, Anıl Küçükkaraca
ALTAY: Mustafa Çalışkan, İbrahim Öztürk, Kuban Altunbudak, Tugay Gündem, Ceyhun Gülselam (Dk. 79 Salih Sarıkaya), Enes Yetkin (Dk. 63 Murat Berkan Demir), Özgür Özkaya, Deniz Kadah (Dk. 79 Eren Erdoğan), Caner Baycan (Dk. 63 Onur Efe), Yusuf Tekin, Murat Uluç (Dk. 86 Mehmet Onur Yıldız)
ALİAĞA FUTBOL: Miraçcan Yavuz, Oktay Kancı (Dk. 79 Sinan Akgöl), Kadir Kurt, Yasin Tosun (Dk. 70 Berkay Görmez), Yiğit Bayındır, Ahmet Uzun, Seçim Can Koç (Dk. 70 Enes Bakal), Mehmet Uysal, Ahmet Gülay (Dk. 79 İsmail Kulet), Bahri Yıldırım, Hakan Demir (Dk. 70 Emirhan Karagülle)
Goller: Dk. 44 ve 69 Murat Uluç (Altay), Dk. 90+3 Enes Bakal (Aliağa Futbol)
Sarı kartlar: Dk. 14 Mehmet Uysal (Aliağa Futbol), Dk. 40 Ceyhun Gülselam, Dk. 52 Özgür Özkaya, Dk. 80 Mustafa Çalışkan (Altay)
30. dakikada Seçim'in rakip savunma arkasına attığı topu alan Ahmet, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderemedi.
42. dakikada Murat Uluç'un sağ kanattan verdiği pası alan Caner'in kaleyi görür görmez vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
45. dakikada Yusuf'un sağ kanattan ortasında arka direkte Murat Uluç'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
66. dakikada Murat Uluç, Deniz Kadah'la yaptığı paslaşmada ceza sahasında topla buluştu ve kaleciyle baş başa kaldığı pozisyonda düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
90+3. dakikada sol kanatta topla buluşan Enes'in kaleyi görür görmez vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1