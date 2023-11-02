Altay devam Aliağa tamam

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde İzmir derbisine Altay evinde Aliağa Futbol'u 2-1 mağlup ederek tur atladı. Maça Aliağa atak başladı. 1'de Altay kalecisi Mustafa'nın ayağının altından kaçırdığı topla buluşan Mehmet vurmakta gecikince Mustafa hatasını telafi ederek meşin yuvarlağı kornere çeldi. 44'te soldan Yusuf'un ortasında arka direkte iyi yükselen Murat Uluç kafayla fileleri sarstı: 1-0. 67'de Murat Uluç, Deniz'le yaptığı verkaç sonrası altı pasın önünden vurdu, kaleci Miraçcan mutlak golü önledi. 68'de Özgür'ün kornerinde Murat Uluç kafayı vurdu, Yasin topu çizgiden kafayla çıkardı. 69. dakikada sol çaprazdan Yusuf'un arka direğe ortasında Murat Uluç uzak köşeye plaseyi yaptı: 2-0.

EREN DİREĞE TAKILDI

81'de Eren'in şutunda top yan direkten döndü. 90+3'te Berkay'ın uzun pasında topla buluşan Enes maçın skorunu belirledi: 2-1.

KADROLARA KUPA AYARI

İKİ İzmir temsilcisi Altay ve Aliağa FK'nın dünkü kupa mücadelesinde iki teknik adam da kadrolarında büyük değişiklikler yaptı. Siyah-beyazlılarda Djilali Bahloul son lig maçında sahaya sürdüğü kadroda Ceyhun dışında tam 10 değişiklik yaparak az süre alan isimleri ilk 11'e monte etti. Sarı-siyahlılarda ise teknik direktör Hakan Şapçı ise sahaya tam 9 değişiklikle çıktı. Değişmeyen isimler ise Kadir Kurt ile Hakan Demir oldu. Her iki ekip taraftarı mücadeleye fazla ilgi göstermezken, stada gelenler ellerinden gelen desteği gösterdi.

TECRÜBE KONUŞTU

Altay'ın 42 yaşındaki forvet oyuncusu Murat Uluç, dün on birde başladığı Aliağa FK maçında takımının iki golünü de atarak 380 gün sonra golle buluştu. Yine geçen sezon 18 Ekim 2022'de Efeler ile oynanan kupa maçında bir kez ağları sarsan Murat, 1 yıl 14 gün sonra gol sevinci yaşadı.