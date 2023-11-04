Altay’ın zorlu yolu

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden ve ekonomik sıkıntıların yanında aldığı sonuçlarla da dipte yer alan Altay'ı oldukça zorlu bir süreç bekliyor. Geride kalan 8 karşılaşmada galibiyet yüzü göremeyen ve sadece 2 puanı hanesine yazdırabilen İzmir temsilcisi gelecek 4 haftada birbirinden zorlu rakiplerle oynayacağı kritik maçlarda kaderini çizecek. Siyah-beyazlılar bu süreçte ilk iki ve Play-Off mücadelesi veren takımlarla puan savaşı verecek. Yarın deplasmanda 4. sıradaki Bandırmaspor'la kapışacak olan Altay, ardından lider Eyüpspor'u evinde konuk edecek.

ÜST ÜSTE 2 HAFTA DEPLASMANDA

Siyah-beyazlılar sonraki iki haftada ise üst üste iki deplasman maçında zorlu rakiplerle karşılaşacak. İlk olarak 9. sırada yer alan ve Play-Off mücadelesi veren Çorum FK deplasmanında terleyecek olan siyah-beyazlılar, ardından 8. sırada Play-Off hattının bir alt basamağında bulunan Manisa FK ile Ege derbisinde kozlarını paylaşacak. Hafta içi mesaisinde kupada Aliağa FK'yı yenen Altay moral kazanırken, çıkışa geçerek nefes almanın hesaplarını yapıyor.