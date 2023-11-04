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Altay’ın zorlu yolu

Ligde dibe demir atan siyah-beyazlılar sıradaki 4 maçta ilk iki ve Play-Off mücadelesi veren Bandırma, Eyüp, Çorum ve Manisa FK ile oynayacak.

BERKE ÖZBAY
Altay’ın zorlu yolu

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden ve ekonomik sıkıntıların yanında aldığı sonuçlarla da dipte yer alan Altay'ı oldukça zorlu bir süreç bekliyor. Geride kalan 8 karşılaşmada galibiyet yüzü göremeyen ve sadece 2 puanı hanesine yazdırabilen İzmir temsilcisi gelecek 4 haftada birbirinden zorlu rakiplerle oynayacağı kritik maçlarda kaderini çizecek. Siyah-beyazlılar bu süreçte ilk iki ve Play-Off mücadelesi veren takımlarla puan savaşı verecek. Yarın deplasmanda 4. sıradaki Bandırmaspor'la kapışacak olan Altay, ardından lider Eyüpspor'u evinde konuk edecek.

ÜST ÜSTE 2 HAFTA DEPLASMANDA

Siyah-beyazlılar sonraki iki haftada ise üst üste iki deplasman maçında zorlu rakiplerle karşılaşacak. İlk olarak 9. sırada yer alan ve Play-Off mücadelesi veren Çorum FK deplasmanında terleyecek olan siyah-beyazlılar, ardından 8. sırada Play-Off hattının bir alt basamağında bulunan Manisa FK ile Ege derbisinde kozlarını paylaşacak. Hafta içi mesaisinde kupada Aliağa FK'yı yenen Altay moral kazanırken, çıkışa geçerek nefes almanın hesaplarını yapıyor.

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