Büyük Altay direnemedi

Trendyol 1. Lig'de son sıraya demir atan Altay, deplasmanda Bandırma'ya diş geçiremedi: 2-0. 13'te Soukou'nun pasında Djitte'den önce kaleci Eren topa dokundu. Boşta kalan topu Djitte topuğuyla kaleye gönderdi. Sefa filelere giden topu kornere gönderdi. 36'da Levent'in şutunda top yakın direkte patladı. Mücahit yakın mesafeden dönen topu tamamladı. Kaleci Eren bu kez de başarılıydı. 41 ve 45+2'de Deniz Kadah'ın Bandırmaspor filelerine gönderdiği iki gol VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Yunus Dursun tarafından ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

İKİNCİ YARIDA DAĞILDI

47'de Djitte'nin şutunda ceza alanı içinde top savunmadan sekti. Hakem Yunus Dursun VAR'dan gelen uyarı üzerine topa elle müdahale gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi. 52'de penaltı atışını Doğan Can gole çevirdi: 1-0. 66'da Jozefzoon'un kullandığı kornerde Rahmetullah arka direkte kafayı vurdu. Direkten dönen topu Levent tamamladı. Kaleci Eren'den seken topu Mücahit filelere yolladı: 2-0. 71'de Onur'un ortasında Paixao vuruşunu yaptı. Kaleci Gelios topa sahip oldu. Altay, zorlu Bandırma deplasmanından 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

DJİLALİ BAHLOUL TECRÜBEYİ SEÇTİ

Altay Teknik Direktörü Djilali Bahloul, Bandırma deplasmanından tecrübeyi tercih etti. Siyahbeyazlılar, Sakaryaspor maçına göre dün on birde iki değişiklikle sahaya çıktı. Cezayir asıllı teknik adam Bahloul maç öncesinde ısınma sırasında ağrı hisseden genç oyuncu Efe Sarıkaya'yı kadrodan çıkarırken yerine İbrahim Öztürk dahil oldu. Ayrıca orta alanda Mehmet'in yerine deneyimli oyuncu Deniz görev yaptı.

TARAFTAR ENGEL TANIMADI

Altay taraftarları takımlarının son sırada yer almasına rağmen Bandırma'da takımlarını yalnız bırakmadı. İzmir'de özel araçları ve otobüslerle Bandırma'ya akın eden taraftarlar, 17 Eylül Stadı'nda yerini aldı. Maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırarak moral veren siyah-beyazlılar, 'Atam izindeyiz' yazılı Mustafa Kemal Atatürk posteri açtı. Altay taraftarları 2-0'lık yenilgiye rağmen maç sonuna kadar takıma olan desteğini devam ettirdi.

DİPTEN KURTULAMADI

Ligde kötü günler geçiren Altay, Bandırma deplasmanında paraşütsüz düşüşünü sürdürdü. Siyahbeyazlılar, Bandırma'ya da yenilerek üst üste 4. yenilgisini aldı. Ümraniye, G.Birliği ve Sakarya'dan sonra Bandırma'ya da yenilen Altay, 11 hafta sonunda 5 puanda kalırken son sıradan kurtulamadı.