Büyük Altay umut vermiyor

Trendyol 1. Lig'de üst üste 4'üncü yenilgisini Bandırmaspor deplasmanında 2-0'lık sonuçla alan ve 11 maç sonunda 5 puanla son sırada kalan Altay, kümede tutunma yarışında umut vermiyor. Tek galibiyetini 2. haftada Tuzlaspor karşısında 1-0'lık skorla elde eden siyah-beyazlılar, son 9 maçında galibiyet yüzü göremedi. İzmir temsilcisi son 8 karşılaşmada sadece 2 gol atabildi.

GÖZLER SEÇİME ÇEVRİLDİ

Oynadığı 11 karşılaşmada 8 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyetle 5 puanı bulunan Altay, ligin dibine demir attı. Siyahbeyazlılar 6 golle ligin en az gol atan takımı, 21 golle de en fazla gol yiyen takım olup sınıfta kaldı. Altay'da Tuna Üzümcü'nün yerine teknik direktörlük görevine getirilen Djilali Bahloul, takımın başında yer aldığı 3 maçta sıfır çekti. Sportif ve mali açıdan dibi gören Altay'da gözler 16 Kasım'da yapılacak olağanüstü genel kurula çevrildi.