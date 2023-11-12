Altay fena dağıldı

Trendyol 1. Lig'de dibe demir atan Altay, sahasında lider Eyüpspor'a tarihi bir skorla mağlup oldu. 5'inci dakikada soldan Ampem'in pasında Regattin gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-1. 13'üncü dakikada Altay'ın soldan kazandığı serbest vuruşta Tolga ceza sahasına kesti. İyi yükselen Deniz'in kafa şutunda top filelerle buluştu: 1-1. 15'inci dakikada soldan ceza sahasına giren Ampem, düzgün bir vuruşla topu uzak köşeden ağlara yolladı: 1-2. 25'inci dakikada hava topu mücadelesinde Altay kalecisi Eren ve Ceyhun çarpıştı. Bomboş pozisyonda topla buluşan Ampem, aşırtma bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 1-3. İlk yarı Eyüpspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. 51'inci dakikada sağdan ceza sahasına giren Regattin, kaleci Eren'in üstünden aşırtma bir vuruşla kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü kaydetti.

OYUNDAN TAMAMEN KOPTULAR

70'te Murat'ın yerden pasında Ahmed gelişine vurdu: 1-5. 81'de Ampem'in vuruşunda top savunmaya çarpıp filelere gitti: 88'de Mete Kaan'ın pasında Mustafa yakın mesafeden golü attı ve maç 1-7 bitti. Maçta fark açıldıkça tepkileri artan taraftarlar, bitiş düdüğüyle birlikte oyuncuları ve yönetimi protesto etti.

AZ SAYIDA TARAFTAR GELDİ

İzmir temsilcisinin dün oynadığı maçta Altaylı taraftarlar mücadeleye yoğun ilgi göstermedi. Tribünlerin büyük bölümü boş kalırken, stada gelen taraftarlar takımlarını maç boyunca tezahüratlarla desteklemeye çalıştı.

BAHLOUL'DAN 11'DE İKİ DEĞİŞİKLİK

Altay teknik direktöru Djilali Bahloul, Eyüpspor karşısında ilk 11'de iki değişiklik yaptı. Genç çalıştırıcı, geçen hafta oynanan Bandırmaspor mücadelesinde savunmada sahaya sürdüğü Sefa'nın yerine Efe Sarıkaya'ya, kanatta ise Eren Erdoğan'ın yerine onur Efe'ye görev verdi.