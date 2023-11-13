Altay’da tarihi hezimet

Trendyol 1. Lig'de evinde lider Eyüpspor'a 7-1 mağlup olan son sıradaki Altay, tarihinin en kötü yenilgilerinden birini aldı, adeta bozguna uğradı. Üst üste 5. mağlubiyetini alıp, galibiyet özlemi 10 haftaya yükselen İzmir ekibi 5 puanla son sırada çakılı kaldı. İzmir ekibi, en farklı yenilgisini son olarak 27 sene önce 27 Ekim 1996'da Süper Lig'de evinde Galatasaray'a 8-1 mağlup olarak almıştı. Altay'da teknik direktör Djilali Bahloul de çıktığı 4 maçta puan yüzü göremedi. Şirketleşme kararı alan ancak mali sorunlar ve sportif başarısızlık nedeniyle yatırımcı bulmakta zorluk yaşayan Altay'da gözler perşembe günü yapılacak seçimli olağanüstü genel kurula çevrildi.