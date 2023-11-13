  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altay Altay’da tarihi hezimet

Altay’da tarihi hezimet

İzmir ekibi Eyüp’e 7-1 kaybedip üst üste 10. maçını kazanamadı, iyice ateşe düştü

HABER MERKEZİ
Altay’da tarihi hezimet
Trendyol 1. Lig'de evinde lider Eyüpspor'a 7-1 mağlup olan son sıradaki Altay, tarihinin en kötü yenilgilerinden birini aldı, adeta bozguna uğradı. Üst üste 5. mağlubiyetini alıp, galibiyet özlemi 10 haftaya yükselen İzmir ekibi 5 puanla son sırada çakılı kaldı. İzmir ekibi, en farklı yenilgisini son olarak 27 sene önce 27 Ekim 1996'da Süper Lig'de evinde Galatasaray'a 8-1 mağlup olarak almıştı. Altay'da teknik direktör Djilali Bahloul de çıktığı 4 maçta puan yüzü göremedi. Şirketleşme kararı alan ancak mali sorunlar ve sportif başarısızlık nedeniyle yatırımcı bulmakta zorluk yaşayan Altay'da gözler perşembe günü yapılacak seçimli olağanüstü genel kurula çevrildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA