Altay çaresiz kaldı

TRENDYOL 1. Lig'de adeta dibe çakılan Altay iyice çaresiz kaldı. 5 puanla son sıradan kurtulamayan siyah-beyazlılar kurtuluş için bir türlü çözüm üretemiyor. Son olarak Eyüpspor'a farklı bir şekilde mağlup olan İzmir temsilcisi, kötü giden süreci noktalamak için çeşitli girişimlerde bulunsa da hamleler karşılık bulmadı. Transfer yasağı nedeniyle oyuncu takviyesi yapamayan, ekonomik sıkıntılar nedeniyle oyuncuların ve tesis çalışanlarının borcunu dahi ödeyemeyen İzmir ekibi sahipsiz kaldı.

GİRİŞİMLER ASKIDA KALDI

AYHAN Dündar yönetimi olağanüstü kongre kararı alsa da muhtemel adaylar sorumluluk almak konusunda oldukça çekingen davranıyor. Sezon başında Altay'a Malezya merkezli dünyaca ünlü bir şirketin talip olduğu ve somut girişimlerin başlayacağı ifade edilmişti. Fakat şirketleşme için kolların sıvandığı günlerde borç yükünün iyice artması nedeniyle bu girişimin de askıda kaldığı ifade edildi.

MURAT PERVANE ADAYLAR ARASINDA

ALTAY'DA perşembe günü yapılacak genel kurul öncesi adaylık için başkan yardımcısı Murat Pervane'nin ismi ön plana çıktı. Camianın dinamikleriyle görüşmeler yaptığı öğrenilen Murat Pervane'nin projelerinin hazır olduğu ifade edildi. Başkanlık için anılan eski yönetici Mehmet Ali Pozan'ın destek görememesi nedeniyle adaylıktan vazgeçtiği öğrenildi. Eski yönetici Hakkı Küllü'nün ise Murat Pervane'nin aday olmaması durumunda liste çıkaracağı öğrenildi.