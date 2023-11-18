Tribünden gelen başkan modeli

TRENDYOL 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren son sıradaki Altay'da başkanlık görevini üstlenen son iki ismin, aynı zamanda siyah-beyazlı kulübün birer taraftarı olması dikkatlerden kaçmadı. Siyah-beyazlılarda olağanüstü genel kurulda Ayhan Dündar'ın yerine başkanlık görevine getirilen Murat Pervane de selefi gibi Altay'ın sıkı bir taraftarı. Altay tribünlerinde formasıyla pek çok fotoğrafı bulunan yeni başkan Pervane genel kurulda yaptığı konuşmada, "Kendimi bildiğim günden bu yana Altay Spor Kulübü'nün içerisinde gönlü sürekli olarak Altay için atan bir kardeşinizim. Taraftar olarak gerek deplasman gerek iç saha gerekse kulüp içerisinde bir nefer olarak her daim görev aldım, görev almaya da devam ediyorum" dedi. Altay'da 1.5 yıllık başkanlık dönemi sona eren Ayhan Dündar, siyah-beyazlı kulübün altyapısına hizmet etmek üzere Menderes'te 64 dönümlük bir arazinin kulübe tahsis edilmek üzere olduğunu açıkladı.

MENDERES'TE TESİS MÜJDESİ

Konunun belediye meclisinde görüşüldüğünü ve tahsis için son aşamaya gelindiğini söyleyen Ayhan Dündar, "Kulübün geleceğini kurtaracak bir arazi. Yapılacak yeni metro durağı tesise çok yakın olacak. Ulaşım güzel. İki ufak, bir tane büyük ölçekli saha olacak. Tesis; basketbol, voleybol, tenis, yüzme gibi diğer branşların ihtiyaçlarını da karşılayacak. Fitness salonu ve iki adet halı saha da yer alacak. İmza aşamasına geldik. Yakın zamanda inşallah tahsis edilecek" dedi.