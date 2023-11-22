Altay’ın kararı Afacan

Altay'da teknik direktör Djilali Bahloul ile yolları ayıran yeni yönetim göreve Serkan Afacan'ı getirdi. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar sonucunda, profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlük görevine Serkan Afacan getirilmiştir. Teknik direktörümüz Serkan Afacan ve ekibine yeni görevinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi. Altyapılarda ve yardımcı antrenör olarak Göztepe, Bucaspor, Adanaspor, Karşıyaka, Şanlıurfaspor, Manisaspor, Balıkesirspor, Bandırmaspor kulüplerinde çalışan Serkan Afacan, teknik direktör olarak Zonguldak Kömürspor, Van Spor, Uşak Spor ve son olarak TFF 2. Lig ekibi Menemen'de görev yaptı.