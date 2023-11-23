Altay’da Afacan’ın ilk heyecanı

TRENDYOL 1. Lig ekiplerinden Altay'ın yeni teknik direktörü Serkan Afacan, pazar günü deplasmanda oynayacakları Çorum FK maçıyla birlikte kariyerinde ilk kez bu ligde görev alacak. Daha önce 2. Lig'de Zonguldak Kömürspor, Van Spor, Uşakspor ve Menemen FK'yı çalıştıran 50 yaşındaki teknik adam, 1. Lig kariyerine zaferle başlamak için kolları sıvadı. Bu sezon Tuna Üzümcü ve Djilali Bahloul'un ardından üçüncü teknik adam olarak göreve getirilen teknik patron Afacan, 5 puanla son sırada yer alan siyah-beyazlı ekibi kümede tutmak için ateşten gömleği giydi. Son 5 maçını kaybedip, 10 haftadır galibiyet alamayan Altay, yeni bir sayfa açmak istiyor. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı Zeki forma giyemeyecek.

PAİXAO'DA SORUN YOK

İzmir temsilcisinin Portekizli usta golcüsü Marco Paixao'nun takımdan ayrılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. Siyah-beyazlılarda 6. sezonunu geçiren ve bu sürece 4 gol krallığı sığdırmayı başaran Paixao'nun Şanlıurfaspor'la görüşmediği ve takımda kalacağı ifade edildi.