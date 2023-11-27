Altay komada

Trendyol Birinci Lig'de zor günler geçiren ve son sıraya demir atan Altay, deplasmanda yeni teknik direktörü Serkan Afacan'ın yönetimindeki ilk maçında Çorum FK'ya farklı mağlup oldu: 3-0. Siyah-beyazlılar galibiyet hasretini 11 müsabakaya çıkardı. 8. dakikada defansın arkasına sarkan Ozan'ın çaprazdan yaptığı sert vuruşu kaleci Eren güçlükle çıkardı. 13. dakikada Ferhat'ın savunma arkasına attığı topla buluşan Geraldo'nun şutu yandan az farkla auta çıktı.

GÖKHAN SKORU BELİRLEDİ

63'te kontra atağa kalan Çorum FK'da topla buluşan Geraldo harika bir pas çıkardı, meşin yuvarlığı aldıktan sonra kaleci Eren'i de geçen Ozan Sol fileleri havalandırdı: 1-0. 76'da ani gelişen Çorum FK atağında sol kanattan çizgiye inen Geraldo yerden içeri çevirdi, Verheydt kaleci Eren'den önce topa dokunarak farkı ikiye çıkardı. 80'de Gökhan Karadeniz ceza sahası dışından harika bir vuruşla fileleri havalandırdı: 3-0. Maç 3-0 sona erdi ve Altay dibe demir attı.

AFACAN İLK MAÇINDA MAĞLUP

Altay'da yeni teknik direktör Serkan Afacan, takımının başında çıktığı ilk maçta Çorum FK'ya farklı mağlup oldu. Milli arada takımın başına geçen deneyimli hoca da siyah-beyazlıların düşüşüne engel olamadı. Bu arada Afacan, Altay'ın son oynadığı ve 7-1 mağlup olduğu Eyüpspor maçına görene kadroda 4 değişikliğe gitti. Afacan, sakatlıkların da etkisiyle Efe Sarıkaya, Arda Gezer, Zeki Yıldırım ve Marco Paixao'nun yerlerine Özgür Özkaya, Eren Erdoğan, Sefa Özdemir ve Ali Kızılkuyu'yu oynattı.