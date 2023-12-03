Manisa FK, Altay’ı 3 golle geçti

1'inci Lig'de son 9 maçını kazanamayan Manisa FK düşme potasında yer alan İzmir ekibi Altay'ı evinde 3-0 yenerek galibiyet hasretine son verdi. Manisa FK, 12'nci dakikada Lima'nın penaltıdan kaydettiği golle öne geçti ve ilk devreyi 1-0 galip tamamladı. Manisa FK, 46'ncı dakikada bir kez daha penaltı kazandı ancak ilk golü atan Lima bu kez penaltıdan yararlanamadı. Ataklarını sıklaştıran Manisa ekibi 78'inci dakikada Ayberk'in golüyle farkı ikiye çıkarırken, son sözü 90+3'te Tabla söyledi. Konuk Altay'da ise 90'ıncı dakikada Murat Berkan kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından Manisa Futbol Kulübü puanını 17'ye çıkarıp alt sıralardan uzaklaştı. Altay ise üst üste 7'nci mağlubiyetini alıp son sırada kaldı.

10'uncu dakikada Diallo'nun uzun pasında ceza alanı sağ iç çaprazında topla buluşan Ayberk, Ali'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Gürcan Hasova, penaltı noktasını gösterdi.

12'nci dakikada topun başına geçen Lima penaltı vuruşunu gole çevirdi: 1-0.

46'ncı dakikada santranın ardından Manisa FK, baskısında ceza sahası sol çaprazında Diallo, kaleci Eren'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Gürcan Hasova 2'nci kez penaltı noktasını gösterdi. Lima'nın penaltı şutunu kaleci Eren kurtardı.

78'inci dakikada Manisa FK'nın kazandığı serbest vuruşta Kerim'in arka direğe ortaladığı topa yükselen Ayberk, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0.

90+2'nci dakiakda rakibin hatasında sol çaprazda topla buluşan Tabla, ceza sahası içine sokularak arka direğe şutunu çekti, top filelere gitti: 3-0.

MAÇIN ARDINDAN

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Altay'ı 3-0 mağlup eden Manisa FK'nin teknik direktörü Osman Özköylü, 9 haftanın ardından aldıkları galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu, kötü gidişi durdurma adına değerli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özköylü, 9 haftadır kazanamamanın oyuncuların ve teknik heyetin üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, "Bu nedenle saha içinde gerginlik yaşandı, arka arkaya gelen puan kayıplarının oyuncularım üzerinde zihinsel depreme neden olmuştu" diye konuştu.

Yaşadıkları stres ve gerginlik nedeniyle oyuncuların gerçek performanslarını sahaya yansıtamadığını savunan Özköylü, "Bugün çok daha iyisini yapabilirdik, maçı çok erken koparabilirdik ama maçı bir an önce kazanma hırsıyla tercihlerinde hata yapabiliyorlar. Bizim için çok önemli bir galibiyet, kötü gidişi durdurma adına çok değerli bir 3 puandı. Şimdi bunun keyfini süreceğiz. 9 haftadır üzülüyoruz. Bu galibiyetin bize katacakları olacak ama geçtiğimiz süreci unutmadan önümüzdeki sürece çok daha iyi hazırlanmamız gerekiyor." dedi.

Özköylü, eksiklerin ve arkalarındaki desteğin farkında olduklarını dile getirerek, her geçen hafta gelişip, şehri ve camiayı mutlu edecek sonuçlar alacaklarını sözlerine ekledi.

ALTAY CEPHESİ

Altay Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu da Ege'yi temsil eden takımın iyi bir mücadele örneğini sahaya yansıttığını anlatarak, "Futbolcu kardeşlerimiz ellerinden geleni yaptılar. Oyunun genelinde iyi oynadığımızı düşünüyorum. Manisa takımı golü bulunca biraz daha iyi oynadı. Biz bundan sonra önümüze bakacağız. Daha çok çalışmamız lazım. Daha çok çalışacak puan ve puanlar alarak üst sıralara tırmanmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.