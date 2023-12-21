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Altay kabustan uyandı

Ligde 13 haftadır galibiyete hasret kalan siyah-beyazlılar gurbette Adanaspor’u Paixao (P) ile devirdi, hayata döndü

HABER MERKEZİ
Altay kabustan uyandı

TRENDYOL 1. Lig'de sekiz haftadır aldığı yenilgi serisiyle son sıraya demir atan Altay, deplasmanda Adanaspor'u yenerek rahat nefes aldı: 0-1. Maçın henüz ikinci dakikasında Tolga'nın şutunda ceza alanı içinde top Lukaku'nun eline çarptı. Uzun süren VAR incelemesinin ardından pozisyonu izleyen hakem penaltı noktasını gösterdi. 6'da Paixao penaltıyı gole çevirerek Altay'ı öne geçirdi: 0-1. 44'te Mehmet'in pasında Deniz Kadah kale önünde mutlak golü kaçırdı. 52'de Fernandes ceza alanı önünde kullandığı serbest vuruşta çerçeveyi bulamadı. 56'da Mehmet ceza alanına girdi.

2. YARI HATA YAPMADILAR

SAĞDAN şutunda kaleci Ahmet Said golü önledi. 52'de Diakite'nin soldan serbest atışında kaleci Ozan son anda 90'a giden topu parmaklarının ucuyla kornere gönderdi. 86'da Hüseyin'in ortasında Diakite'nin yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Eren topa sahip oldu. Maçı Altay 1-0 kazandı.

SİYAH-BEYAZLILARA OZAN EVRİM SOKU

ADANA'DAN 3 puanı kurtaran Altay'da dün sakatlık şoku yaşandı. Maçın ikinci yarısında 76. dakikada rakibiyle girdiği mücadele sonrası yerde kalan Ozan Evrim, maça devam edemedi. İlk müdahalesi saha içinde yapılan genç eldiven yerini 78'de genç file bekçisi Eren Karataş'a bıraktı.

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