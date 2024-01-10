Altay nereye!

Trendyol 1. Lig maddi sıkıntılarla boğuşan Altay, teknik heyet ve yönetim kadrosunda bir türlü istikrarı yakalayamadı. Ligde ilk yarıyı son iki maçını kazanmasına rağmen son sırada bitiren siyah beyazlılarda, önceki akşam başkanlık koltuğunda yaşanan bayrak değişimi şok etkisi yarattı. 16 Kasım 2023'te göreve gelen Murat Pervane başkanlık koltuğunu genel sekreter Süleyman Özkaral'a devretti.

Son 7 ayda üç farklı başkanın göreve geldiği Altay'da, bu sezon içinde 4 farklı teknik direktörün takımın başına geçmesi de dikkatlerden kaçmadı. Sezona Tuna Üzümcü ile başlayan siyah-beyazlılar, sırasıyla Djilali Bahloul, Serkan Afacan ve son olarak teknik direktör Yusuf Şimşek'le anlaşma sağlamıştı.

"GÖVDEMİZİ ORTAYA KOYDUK"

Altay'ın yeni başkanı Özkaral, "Kongre öncesi de başkan olmam yönünde bir talep vardı. Benim başkan olmakla ilgili bir isteğim yoktu. Maddi krizi atlatmamız gerekiyor. Futbolcuları takımda tutmak amacıyla göreve geldim. Transfer yasağımız var. Oyuncular gittiğinde yeni oyuncu alamıyoruz. Elimizi değil gövdemizi ortaya koyduk. Ödeme bekleyen futbolcular var ama daha dün göreve geldik. Kaynak arayışları sürüyor. Kaynağı bulup en kısa zamanda ödeme yapacağız. Sözümüzle oyuncuları bekletiyoruz. Oyuncularımıza talip olan kulüpler var ama öncelikleri Altay'da kalmak" diye konuştu.