Efe Sarıkaya’ya teklif yağıyor

TRENDYOL 1. Lig'de maddi anlamda zor günler geçiren Altay'da genç yıldız Efe Sarıkaya'nın talipleri çoğalıyor. Ara transfer döneminde gitmesine kesin gözüyle bakılan genç stoper için Fransa 2. Lig ekiplerinden Grenoble ve Süper Lig temsilcisi Konyaspor'un siyah-beyazlı ekiple temasa geçtiği öğrenildi. Genç oyuncu için yaklaşık 400-500 bin Euro civarında bir bonservis bedeli istenildiği ifade edilirken, iki kulüp arasında kıyasıyla bir transfer mücadelesinin yaşandığı kaydedildi. Bonservis konusundaki pazarlığın tamamlanmasıyla 18 yaşındaki oyuncunun transferinin en kısa sürede gerçekleşmesi bekleniyor.

GENÇ YILDIZ YURT DIŞINI İSTİYOR

SÖZLEŞMESİ Haziran 2024'te sona erecek Sarıkaya'nın ise Fransa'da oynamaya istekli olduğu belirtilirken, Konyaspor'un oyuncunun aklını çelmek çabaladığı öğrenildi. Birçok kulübün radarına olan Sarıkaya, geçtiğimiz gün Antalyaspor ile masaya oturmuş ancak genç oyuncu maaş konusunda Akdeniz ekibiyle ortak bir noktada buluşamayınca transfer iptal olmuştu.

BOYKOT SONA ERDİ

İkinci yarının ilk maçında pazartesi günü Şanlıurfaspor'u konuk edecek Altay'da paraların ödenmemesi nedeniyle hafta başında idman boykotu yapan futbolcular dünkü antrenmanda tam kadro yerini aldı. Siyahbeyazlılarda kulübe ihtarname gönderen 11 oyuncudan şimdiye kadar sadece Marco Paixao sözleşmesini feshetti. Altay'ın yeni başkanı Süleyman Özkaral'ın ödeme sözü verip futbolcuları takımda kalmaları yönünde ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.