Büyük Altay kaldığı yerden

SEZONUN ilk yarısında son iki hafta hariç istediği sonuçları alamayan, başkan ve teknik direktör değişiklikleriyle birlikte ekonomik sorunların getirdiği sorunlarla boğuşan Altay, ligin ikinci yarısına çok iyi başladı. İzmir temsilcisi, kendisi gibi kümede kalma mücadelesi veren ve devre arasında kadrosuna Paixao başta olmak üzere önemli isimleri katan Şanlıurfaspor karşısında istekli bir görüntü çizdi. İlk yarıyı üst üste aldığı galibiyetlerle tamamlayan ve mücadelesinin karşılığını alan siyah-beyazlılar, serisini sürdürme ve umut tazeleme hedefiyle çıktığı karşılaşmada da hata yapmadı. Maça son iki karşılaşmada olduğu gibi çok hırslı başlayan ve mücadelesiyle tam not alan İzmir ekibi, taraftarlarının desteğiyle sahadan çok önemli galibiyetle ayrılmasını bildi. İlk yarım saatte sağlı sollu ataklarla rakibin üzerine giden Altay, rakibine savunmada açık vermedi.

İlk yarının sonuna doğru istediği golü bulsa da ofsayt engeline takılan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda yorgunluk belirtileri gösterdiği ve topu rakibe bıraktığı dakikalarda Eren'le öne geçti ve kalan dakikalarda skoru koruyarak hanesine bir üç puan daha yazdırdı. İzmir ekibinde Yusuf Şimşek etkisi sürerken, tüm umutlar yeniden yeşerdi. Bu mücadele ile bunca zorluğa rağmen Altay için güzel günlerden uzak değil.