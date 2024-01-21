Altay 4’te 4 peşinde

TRENDYOL 1. Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmada Adanaspor (D), Keçiörengücü ve Şanlıurfaspor'u mağlup ederek çıkışa geçen Altay, bugün Tuzlaspor deplasmanında 4'te 4 yapma hedefiyle mücadele edecek. Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Ligde 11 puanla 17'nci sırada yer alan Altay, 16 puanı bulunan bir basamak üstündeki İstanbul ebiyle arasındaki puan farkını kapatıp çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

281 BİN LİRA TOPLANDI

Altay'da sarı kart cezalısı Ceyhun forma giyemeyecek. Öte yandan sosyal medyada kulübe bağış kampanyası başlatan taraftarlar Tuzlaspor maçı öncesi 281 bin TL para topladı. Rakamın daha da büyümesi bekleniyor.