Altay puanı kaptı

Trendyol 1. Lig'de 22'nci hafta mücadelesinde Altay evinde Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kaldı. 20'nci dakikada konuk ekip tehlikeli geldi. Sağdan kazanılan serbest vuruşta Mustafa Yumlu'nun kafayla indirdiği topu sol çaprazdan Orhan kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak yan direğe çarpıp auta gitti. 24'üncü dakikada Altay'ın soldan kazandığı kornerde Özgür ceza sahasına ortaladı, Ceyhun'un kafa şutunda top yandan dışarı çıktı. İkinci yarıda Altay hücumda etkili olmaya başladı.

DİREĞE TAKILDILAR

64'te ev sahibi ekibin sağdan kazandığı frikikte Özgür içeri kesti, Kuban'ın kafa vuruşunda top üst direkten döndü. 85'te Sefa'nın kullandığı kornerde arka direkte Eren'in kafa vuruşu direkten döndü. Karşılaşma golsüz sona erdi. Bu beraberlikle düşme hattındaki Altay puanını 12'ye yükseltti. Erzurumspor ise puanını 27 yaptı.

BİÇER'DEN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

ALTAY'IN sahasında Erzurumspor FK'yı konuk ettiği karşılaşmada teknik direktör Cüneyt Biçer sahaya sürdüğü ilk 11'de biri zorunlu üç değişiklik yaptı. Siyahbeyazlılarda maç öncesi ısınma bölümünde dizinde ağrı hisseden Onur Efe'nin yerine Caner, Arda'nın yerine son oynanan Göztepe derbisinde kart cezası nedeniyle forma giyemeyen sağ bek Salih, aynı maçta sakatlanan kaleci Mustafa'nın yerine ise Ozan Evrim mücadeleye ilk 11'de görev yaptı.

TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ

SİYAH-BEYAZLI taraftarlar, dünkü kritik randevuya ilgi göstermedi. Stada gelen az sayıda taraftar takımlarına maç boyunca ellerinden gelen desteği verdi.

EREN'DEN EVLİLİK TEKLİFİ

ALTAYLI Eren Erdoğan, maç sonu kız arkadaşına evlilik teklif etti. Mücadele sonrası tribünlerin çağırdığı siyah-beyazlı futbolcular puan sevinci yaşarken, Eren bu sırada yeşil zemine çağırdığı kız arkadaşına diz çökerek evlilik teklifi etti. Genç yıldız 'Evet' cevabını alırken, tribünler de mutluluğa ortak oldu.

MİNİ YORUM / Berke ÖZBAY

ALTAY PES ETMİYOR

ALTAY sahasında konuk ettiği ligin güçlü ekiplerinden Erzurumspor FK'dan hem 1 puanı hem de büyük bir alkışı aldı. İzmir temsilcisi, çıkışını sürdüren Erzurumspor FK karşısında maça yine hırslı ve istekli başladı. Hücum anlamında oldukça zayıf olsa da, savunmada rakibine bariz açıklar vermedi. Defansta her bölgeyi iyi kapatarak alan savunmasını başarılı bir şekilde uyguladı ve ilk yarıyı beraberlikle tamamlamayı bildi. İkinci yarıda da oyunun hakimiyetini tamamen rakibine vermedi siyah-beyazlılar. Üçüncü bölgede zorlansa da duran toplarla gol aradı ve Kuban'ın iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşu üst direkten döndü. Mücadele gücü yüksek gençleriyle özellikle son bölümde ortaya koymaya çalıştığı futbolla yine büyük alkış aldı Altay.

KURTULUŞU GENÇLERDE

Birçok tecrübeli futbolcusunun takımdan ayrılmasıyla altyapıdan yetiştirdiği oyuncularla sahaya çıkan ve 8 yaş daha gençleşen Altay, puanı kaptı, gelecek adına gençleriyle umut verdi. İzmir temsilcisi, yıllardır elinden gelen mücadeleyi verse de bu sezon işleri hayli zor gibi gözüküyor. Büyük Altay, küllerinden doğmak adına sezona verdiği değeri ve önemi azaltmamalı. Bu sezon, genç oyuncularının deneyim kazanması gelecek yıl 1. Lig'de de, 2. Lig'de yer alsa hayati öneme sahip çünkü siyah-beyazlıların kurtuluşu gençlerindedir