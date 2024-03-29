Altay’da Özkaral dönemi

YASAL sorun çıkması nedeniyle yönetiminin geçersiz sayılması üzerine yeniden seçime gitmek zorunda kalan İzmir'in köklü kulübü Altay dün gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkanını seçti. Atatürk Stadı içinde yer alan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Toplantı Salonu'nda 111 kişinin katıldığı seçimde Süleyman Özkaral ve Erdal Kırtaş'ın hazırladığı listeler yarışırken, siyah-beyazlıların yeni başkanı 59 oy alan Süleyman Özkaral oldu. Erdal Kırtaş ise 42 oy aldı. Seçimin sonuçlanmasının ardından Özkaral ve Kırtaş birbirini tebrik etti. Seçimden birkaç gün önce başkanlığa aday olduğunu açıklayan Nami Aslanoğlu ise son dakikada aldığı kararla liste hazırlamadı.

"İLK HAMLEMİZ ŞİRKETLEŞME"

İzmir temsilcisinde başkanlığa seçilen Süleyman Özkaral, yeni dönemde tüm zorlukları gerçekçi bir plan çerçevesinde sırayla çözmeye çalışacaklarını ifade etti. Süleyman Özkaral, "Kalan 8 haftayı en düzgün şekilde bitirebilmeyi hedefliyoruz. Öncelikli amaçlarımızdan biri de kalan futbolcularımızın mali sorunlarını çözüme kavuşturmak ve kulübümüzde kalmasını sağlamak. Altyapımızın yeni bir yapılanmayla daha iyi standartlara ulaşması için çabalayacağız. Gelecek sezon bütçesini oluşturarak geçmişten gelen borçların baskısını azaltacağız. Ben burada önce sponsor, ardından yönetici, şimdi de başkan oldum. İzmir'in parlak yıldızı yeniden parlayacak. Borç kapatma gibi durumların şirketleşmeden sonra olacağını düşünüyorum. İlk hamlemiz şirketleşme adına olacak" diye konuştu.

İŞTE YENİ YÖNETİM

Bu sezon üçüncü kez seçime giden Altay'da yeni yönetim de belli oldu. siyah-beyazlıların yeni başkanı olan Süleyman Özkaral'ın yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu: Suat Dinç, Polat Özen, Burakcan Ayvaz, Muhammed Bera Özçelik, Burak Şenyüz, Caner Kafel, Aybora Kıvılcım, Kubilay Belen, İbrahim Sarıkaya, Hakan Has, Ali Oğuz Yavaş, Barış Tuaç, Erkan Karaoğluol, Serhat Tuğal, Yılmaz Ok.

AHMET TAŞPINAR'DAN YÖNETİME DESTEK ÇAĞRISI

ESKİ başkanlardan Ahmet Taşpınar konuşmasında şirketleşme vurgusu yaparken, destek çağrısında bulundu. Taşpınar, "İbrahim Akman, Süleyman Özkaral'a 'Şirket olursa 100 milyon veririm' demiş. Genel kurul yapısını değiştirmemiz lazım. Altay'ın yaşamasını istiyorsak artık şapkayı önümüze koyarak duruma göre hareket etmeliyiz. Günümüz koşulları şirketleşmeyi önümüze getirdi. Altay deplasmana gidemeyecek hale geldi. Bu şartlarda Altay'ın yaşaması mümkün mü? Şirketleşmeye destek vermemiz lazım. Altay ya kurtulacak ya da batacak. Bu gidişle amatöre gideriz" dedi.

SİYAH-BEYAZLILAR GOL ATMAYI UNUTTU

Trendyol Birinci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay, haftalardır gol atamıyor. Transfer yasağı olan ve mevcut kadrodan birçok tecrübeli ismi kaybeden siyah-beyazlılar, ateş hattına demir attı. Son üç maçında puan dahi alamayan Altay, bu müsabakalarda rakip ağları sarsamadı. En son 23 Şubat tarihinde oynanan Giresunspor maçında fileleri sarsan siyah-beyazlılar, daha sonra çıktığı maçlarda Ümraniyespor'a 2-0, Gençlerbirliği'ne 4-0 ve Sakaryaspor'a da 2-0 mağlup oldu. 27 haftası geride kalan ligde 12 gol atabilen siyah-beyazlılar, 3 Nisan Çarşamba günü sahasında Bandırmaspor'u ağırladıktan sonra 7 Nisan Pazar günü de Eyüpspor'a konuk olacak.