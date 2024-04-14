Altay yine kayıp

Trendyol Birinci Lig'de bitime beş hafta kala küme düşmesi kesinleşen Altay, sahasındaki prestij maçında Play-Off mücadelesi veren Çorum FK'ya mağlup oldu: 1-3. Ahmet İlhan Özek ceza sahası dışından şutu çekti, top direğin dibinden ağlarla buluştu: 0-1. 31'de savunmanın arkasına atılan uzun topla buluşan Salih kaleci Hüseyin ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

38'de Altay ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Nalepa düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-2. 52'de çalımlarla ceza sahasına giren Geraldo'nun şutunda top yan direğe de çarparak oyun alanını terk etti. 68'de Çorum ceza sahasında yaşanan karambolde Kuban şutunu çekti, kaleci Hüseyin topu güçlükle çeldi. 90+4'te Eren'in ortasında Suat yaptığı vuruşla skoru belirledi: 1-3.

CÜNEYT BİÇER'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

ALTAY Teknik Direktör Cüneyt Biçer, son oynadıkları Eyüpspor maçına göre kadroda tek değişiklik yaparak takımını Çorum FK karşısında sahaya sürdü. Deneyimli teknik adam, Eyüp önünde ilk 11 oynayan Nurettin Küçükdeniz'in yerine Caner Baycan'ı sahaya sürdü.