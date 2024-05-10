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Haberler Altay Altay, 1. Lig'e veda etti

Altay, 1. Lig'e veda etti

Küme düşmesi kesinleşen Altay, ligin son maçında deplasmanda genç oyunculardan kurulu kadrosuyla Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. İzmir ekibi, 9 maçlık puan hasretine ligin son maçında son verdi. 1. Lig'e puanla veda etti

İHA
Altay, 1. Lig’e veda etti

Ankara Keçiörengücü, ligin son haftasında İzmir ekibi Altay'ı ağırladı.

Aktepe Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi Ankara Keçiörengücü, Alihan Kubalas'ın 15. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Konuk Altay, 70. dakikada Nurettin Küçükdeniz'in kaydettiği golle skoru eşitledi: 1-1

Kalan sürede eşitlik bozulmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Ankara Keçiörengücü sezonu 40 puanla tamamladı.

Haftalar önceden küme düşmesi kesinleşen Altay ise 9 maçlık aradan sonra hanesine puan yazdırdı. İzmir ekibi, Trendyol 1. Lig'e 10 puanla veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Keçiörengücü'nde Şahverdi'nin savunmanın arkasına attığı derin topta Melih kaleciyle karşı karşıya kaldı. Melih'in vuruşunda kaleci Mustafa Çalışkan gole izin vermedi.

15. dakikada Bahadır'ın sağ kanttan penaltı noktasına doğru açtığı ortaya iyi yükselen Alihan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

36. dakikada, Keçiörengücü'nde Traore'nin son çizgiye inerek kale önüne attığı sert pasta Melih'in dokunduğu top az farkla dışarı çıktı.

50. dakikada Keçiörengücü'nde Şahverdi'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Bahadır'ın ceza sahası içerisinde yaptığı vuruş az farkla dışarı çıktı.

62. dakikada Keçiörengücü'nde Bahadır'ın açtığı ortada savunmadan seken top ceza yayı önünde Enginalp'in önünde kaldı. Enginalp'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

70. dakikada Altay'da topu önüne alan Mehmet Gündüz, ceza sahası içerisinde rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Seken topu önünde bulan Nurettin Küçükdeniz yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1

Hakemler: Yasin İlker Avcı, Ömer Lütfü Aydın, Kadir Beyaz

Ankara Keçiörengücü: Ekrem Kılıçarslan (Batuhan Ataç dk. 64), Bahadır Yıldırım, Orhan Nahırcı, Alihan Kubalas, Arda Şengül, Mikail Okyar (Enginalp Yamaç dk. 46), Camara, Erkam Develi, Şahverdi Çetin (Muharrem Cinan dk. 79), Traore, Melih İnan

Yedekler: Metin Uçar, Sedat Peker, Berke Vural, Haktan Yüce

Teknik Direktör: Tahsim Tam

Altay: Mustafa Çalışkan, Onur Efe, Tugay Gündem, Hikmet Çolak, Salih Oktay, Arda Gezer, Erdem Özcan (Mehmet Kaymaz dk. 46), Ege Parmaksız (Enes Yetkin dk. 46), Murat Berkan Demir (Yusuf Tekin dk. 63), Emre Tangeldi (Mehmet Gündüz dk. 63), Mehmet Onur Yıldız (Nurettin Küçükdeniz dk. 63)

Yedekler: Galip Mendeş, Yusuf Tekin, Yunus Sarıkaya

Teknik Direktör: Cüneyt Biçer

Goller: Alihan Kubalas (dk. 15), (Keçiörengücü), Nurettin Küçükdeniz (dk. 70), (Altay)

Sarı kartlar: Ekrem Develi (Keçiörengücü), Tugay Gündem, Arda Gezer (Altay)

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